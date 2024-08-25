Ternate Adası'nda Aşırı Yağışlar Sel Felaketi Yarattı

Ternate Adası'ndaki Sel Felaketi

Endonezya'nın doğusunda bulunan Ternate Adası'nda etkili olan aşırı yağışlar, felç edici bir sel olayını beraberinde getirdi. Bu trajik olayda 11 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililerden Açıklama

Arama kurtarma ekipleri, Ada genelinde yaşanan şiddetli yağışların ani bir sele neden olduğunu bildirdi. Selin vurduğu Rua köyü'nde, can kaybının yanı sıra onlara ev sahipliği yapan pek çok konut ve bina da büyük hasar gördü.

Ulaşımda Problemler

Bunun yanı sıra, köye giden ana yol da ulaşıma kapandı, bu durum kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Yetkililer, durumu değerlendirmeye devam ediyor ve hasar tespit çalışmaları başlatılıyor.