Terör Örgütleriyle Bağlantılı Kişilerin Mal Varlıkları Donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kritik Karar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönündeki makul sebepler doğrultusunda bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarını dondurma kararı aldı. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmi olarak yürürlüğe girdi.

Dondurulan Mal Varlıkları

Alınan karara göre, PKK/KCK ile bağlantılı 7 gerçek kişi ve 5 tüzel kişinin yanı sıra, DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı 22 gerçek kişi ile FETÖ/PDY bağlantılı 1 gerçek kişi ve 9 tüzel kişi ve kuruluşun mal varlıkları dondurulmuştur.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen bu işlem, terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.