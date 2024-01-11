Terör örgütü DAEŞ'e büyük operasyon: 70 terör örgütü bağlantılı şüpheli yakalandı

Terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda örgüt bağlantısı şüphelisi 70 kişi yakalandı. 16 ilde eş zamanlı düzenlenen 'KAHRAMANLAR-40' operasyonları ile terör örgütüne ard arda darbe indirildi.

Terör örgütü DAEŞ'e büyük operasyon: 70 terör örgütü bağlantılı şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yapılan operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonların 9 ocak tarihinde başladığını belirtti.

Kahramanlar-40 Operasyonları kapsamında 16 ilde DAEŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 70 şüpheli ele geçirildi. Bakan Yerlikaya yapılan operasyonlarda yüksek miktarda para ve havale dekontunun ele geçirildiğini belirtti. 

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