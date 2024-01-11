Terör örgütü DAEŞ'e büyük operasyon: 70 terör örgütü bağlantılı şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yapılan operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonların 9 ocak tarihinde başladığını belirtti.

Kahramanlar-40 Operasyonları kapsamında 16 ilde DAEŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 70 şüpheli ele geçirildi. Bakan Yerlikaya yapılan operasyonlarda yüksek miktarda para ve havale dekontunun ele geçirildiğini belirtti.



