Terör örgütü DAEŞ'e büyük operasyon: 70 terör örgütü bağlantılı şüpheli yakalandı
Terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda örgüt bağlantısı şüphelisi 70 kişi yakalandı. 16 ilde eş zamanlı düzenlenen 'KAHRAMANLAR-40' operasyonları ile terör örgütüne ard arda darbe indirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yapılan operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonların 9 ocak tarihinde başladığını belirtti.
Kahramanlar-40 Operasyonları kapsamında 16 ilde DAEŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 70 şüpheli ele geçirildi. Bakan Yerlikaya yapılan operasyonlarda yüksek miktarda para ve havale dekontunun ele geçirildiğini belirtti.