Terör örgütü destekçileri Türk SİHA'larının saldırısına basın toplantısında yakalandı: SİHA'ların sesi bile yetti korkmalarına

Suriye'nin Kamışlı kentinde terör örgüt destekleyicileri, Türk ordusunun hava harekatlarına karşı protesto düzenlemek istiyordu. Fakat Türk SİHA'larının havada çıkardığı ses, teröristleri kaçmaya zorladı. Mardin Nusaybin'den karşıya bakanlar, teröristlerin dağılmasını izledi.

Terör örgütü destekçileri Türk SİHA'larının saldırısına basın toplantısında yakalandı: SİHA'ların sesi bile yetti korkmalarına
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen alçak saldırıda 12 kahraman askerimiz şehit düştü. Türkiye bu acı habere sessiz kalmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri, hem Irak hem de Suriye'deki terör hedeflerine savaş uçaklarıyla yoğun hava harekatı gerçekleştirdi. Hava saldırılarında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütünün barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları olmak üzere toplam 89 hedefi imha edildi.

Türk SİHA'ları, Suriye'nin Kamışlı kentinde terör örgütüne destek verenlerin toplandığı yeri hedef aldı. SİHA'ların saldırısıyla teröristler panik içinde dağıldı. Terör örgütü, üç defa basın açıklaması yapmaya çalıştı ancak Türk SİHA'larının baskısıyla başarılı olamadı.

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