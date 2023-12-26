Terör örgütüne 32 ilde eş zamanlı operasyon

Terör örgütüne karşı 32 ilde aynı anda operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 208 kişinin gözaltına alındığını ve operasyonun ayrıntılarını açıkladı.

Terör örgütüne 32 ilde eş zamanlı operasyon
Yayın Tarihi:

Bölücü terör örgütüne yönelik 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon ile ilgili detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, KAHRAMANLAR-36 Operasyonu ile 208 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde yürütülen operasyonlarda Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van ile genelinde gerçekleştirildi. 

Operasyon kapsamında; terör örgütüne katılan ve örgütün çeşitli faaliyetlerine katılan, Şehirlerde örgütün gençlik yapılanmasında yer alan, Sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yürüten, örgüte finansal destek sağlayan 208 kişi tutuklandı.

Öne Çıkanlar
Sıradaki emekli adayları onlar olacak! 4B'liye prim eşitleme müjdesi geliyor Sıradaki emekli adayları onlar olacak! 4B'liye prim eşitleme müjdesi geliyor
A101'de iğne atsan yere düşmüyor! İndirim haberini alan koşa koşa gidecek A101'de iğne atsan yere düşmüyor! İndirim haberini alan koşa koşa gidecek
İkizler, Yay, Yengeç, Başak burçlarına özellikle duyuruldu! 2024 yılında bakın başınıza neler gelecek İkizler, Yay, Yengeç, Başak burçlarına özellikle duyuruldu! 2024 yılında bakın başınıza neler gelecek
Çok Okunanlar
Ukrayna'dan açıklama: Kırım'da Rus donanma gemisi imha edildi Ukrayna'dan açıklama: Kırım'da Rus donanma gemisi imha edildi Meclis'ten yılın son kararı: 5 bin liralık ek ödeme yasalaşıyor Meclis'ten yılın son kararı: 5 bin liralık ek ödeme yasalaşıyor Bakan Tunç vekil dokunulmazlığı konusuna açıklık getirdi: Vekiller terörü desteklerse konu yargıya gelir Bakan Tunç vekil dokunulmazlığı konusuna açıklık getirdi: Vekiller terörü desteklerse konu yargıya gelir Üs bölgesine saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu: Ellerindeki silahlar ise dikkat çekti ABD askeri gibi! Üs bölgesine saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu: Ellerindeki silahlar ise dikkat çekti ABD askeri gibi! HÜDA PAR'lı Yapıcıoğlu'nun Meclis konuşması tartışmalara yol açtı: Eyalet, özerklik ve federasyon ifadeleri gerginliği tetikledi HÜDA PAR'lı Yapıcıoğlu'nun Meclis konuşması tartışmalara yol açtı: Eyalet, özerklik ve federasyon ifadeleri gerginliği tetikledi İsrail'den skandal olay: Siviller stadyumda çıplak gözaltına alındı aralarında çocuk da var İsrail'den skandal olay: Siviller stadyumda çıplak gözaltına alındı aralarında çocuk da var