Terör örgütüne 32 ilde eş zamanlı operasyon

Bölücü terör örgütüne yönelik 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon ile ilgili detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, KAHRAMANLAR-36 Operasyonu ile 208 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde yürütülen operasyonlarda Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van ile genelinde gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında; terör örgütüne katılan ve örgütün çeşitli faaliyetlerine katılan, Şehirlerde örgütün gençlik yapılanmasında yer alan, Sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yürüten, örgüte finansal destek sağlayan 208 kişi tutuklandı.