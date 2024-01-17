Terör örgütüne jandarmadan 'Kahramanlar-44' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından terörle mücadelede önemli bir operasyonu duyurdu. PKK'nın kışın kırsal alanda güç kazanmasını önlemek için 7 ilde Kahramanlar-44 adlı operasyon başlatıldı. Bingöl, Hatay, Siirt, Şırnak, Giresun, Diyarbakır ve Tunceli'de yapılan operasyonda örgüte ait çok sayıda hedef imha edildi.

Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin de destek verdiği operasyonlarda, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 72 tim ve 981 personel görev aldı.

OPERASYONDA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KULLANDIĞI 18 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Teröristlerin kullandığı 18 sığınak yok edildi.️ Operasyonlarda çok miktarda silah, cephane, ve bomba düzeneği bulundu. Bakan Yerlikaya, terörle mücadele konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.