Terör örgütüne 'Uyuşturucu' operasyonu: Milyarları bulan yasa dışı gelirleri engellendi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda terör örgütünün Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36.4 milyar liralık yasa dışı geliri toplamasının durdurulduğunu açıkladı.