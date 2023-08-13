Terör örgütüne 'Uyuşturucu' operasyonu: Milyarları bulan yasa dışı gelirleri engellendi!
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda terör örgütünün Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36.4 milyar liralık yasa dışı geliri toplamasının durdurulduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir son dakika gelişmesini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör gelirlerinin durdurulması amacıyla "Şehit Jandarma Kıdemli Üsteğmen Uğur Tunaboylu Narkotik Terör Operasyonu" düzenlendiğine dikkat çekti.
Operasyonda 2023 yılının en yüksek "uyuşturucu ele geçirme"sinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, açıklamasında "Terör örgütü 36.4 milyar lira kaçak gelir elde edemedi. Operasyon sonucunda 73 kilo toz esrar, 315 kilo kubar esrar ele geçirildi. operasyonu gerçekleştiren askeri polis anısına 14 milyon 654.192 kök kenevir ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla devam ediyor” şeklinde ifadeler kullandı.
Gündem