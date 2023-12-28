Terör propagandası yapan şahısa ibretlik ceza

Erzurum'da, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen R.F. hakkında ilginç bir ceza kararı verildi. Mahkeme, R.F.'nin bir ay süreyle her gün sosyal medya hesaplarında Türk bayrağı paylaşmasını istedi. Bu karar, terör propagandasına karşı verilmiş ders niteliğinde bir ceza olarak yorumlandı.

Terör propagandası yapan şahısa ibretlik ceza
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Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın yönlendirmesiyle, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen R.F. isimli şahsı, Hınıs ilçesindeki evinde yakaladı. Gözaltına alınan R.F., emniyetteki sorgusunun ardından Hınıs Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine R.F., terör propagandası yapmak suçundan tutuklandı.

Erzurum'da, sosyal medyada terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen R.F. isimli şahsa, mahkeme tarafından dikkat çekici bir ceza verildi. R.F.'nin, bir ay süreyle her gün sosyal medya hesaplarında Türk bayrağı gönderisi yapması istendi. Bu kararla birlikte R.F., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve sosyal medya hesaplarından Türk bayrağını paylaşmaya başladı. Ancak Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin serbest bırakma kararına itiraz etti.

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