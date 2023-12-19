Teröre geçit yok! MSB'den Açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB, şu açıklamayı yaptı:

Irak ve Suriye'nin kuzeyi teröristler için güvenli değil! Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.



