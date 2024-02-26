Teröristlerin Türkiye'ye sızma girişimi engellendi: PKK/KCK-PYD/YPG örgüt üyesi kadın militan sınırda yakalandı

Cudi kod adlı Hüda El Tuma, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün bir üyesiydi. Barış Pınarı Harekatı’nın gerçekleştiği Mebruke bölgesinde bulunuyordu. Türkiye’ye sızmak istiyordu. Ancak MİT’in verdiği bilgiler sayesinde, Suriye Geçici Hükümeti’nin SMO/Askeri Polisi tarafından yakalandı.





PKK/KCK-PYD/YPG’li Cudi kod adlı Hüda El Tuma, Mebruke’de SMO/Askeri Polisi tarafından ele geçirildi. MİT’in istihbarat desteğiyle yapılan operasyonda yakalanan terörist, Barış Pınarı Harekatı’nın sürdüğü bölgedeki askeri hapishaneye sevk edildi.

2019 yılında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne katılan Cudi kod adlı Hüda El Tuma, Haseke, Ayn El Arab ve Şeddadi bölgelerinde eğitim gördü. Haseke’deki YPJ birliklerine katıldı. Barış Pınarı Harekatı’nda TSK ve SMO güçlerine karşı Ras El Ayn’da saldırılara katıldı.