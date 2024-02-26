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Teröristlerin Türkiye'ye sızma girişimi engellendi: PKK/KCK-PYD/YPG örgüt üyesi kadın militan sınırda yakalandı

Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin kadın militanlarından biri, Türkiye’ye sızma girişimi sırasında yakayı ele verdi. Cudi kod adlı Hüda El Tuma, MİT ve SMO işbirliğiyle düzenlenen operasyonla Mebruke’de yakalandı. Teröristin, Barış Pınarı Harekatı’nda TSK’ya karşı eylemlere katıldığı ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 11:25
Teröristlerin Türkiye'ye sızma girişimi engellendi: PKK/KCK-PYD/YPG örgüt üyesi kadın militan sınırda yakalandı

Cudi kod adlı Hüda El Tuma, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün bir üyesiydi. Barış Pınarı Harekatı’nın gerçekleştiği Mebruke bölgesinde bulunuyordu. Türkiye’ye sızmak istiyordu. Ancak MİT’in verdiği bilgiler sayesinde, Suriye Geçici Hükümeti’nin SMO/Askeri Polisi tarafından yakalandı.

Cudi kod Hüda El Tuma

PKK/KCK-PYD/YPG’li Cudi kod adlı Hüda El Tuma, Mebruke’de SMO/Askeri Polisi tarafından ele geçirildi. MİT’in istihbarat desteğiyle yapılan operasyonda yakalanan terörist, Barış Pınarı Harekatı’nın sürdüğü bölgedeki askeri hapishaneye sevk edildi.

2019 yılında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne katılan Cudi kod adlı Hüda El Tuma, Haseke, Ayn El Arab ve Şeddadi bölgelerinde eğitim gördü. Haseke’deki YPJ birliklerine katıldı. Barış Pınarı Harekatı’nda TSK ve SMO güçlerine karşı Ras El Ayn’da saldırılara katıldı.

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