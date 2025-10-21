Terörizm Uzmanları Konferansı ve Üst Düzey Terörle Mücadele Semineri Ankara'da Tamamlandı

Yayın Tarihi: 21.10.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 19:42
Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı koordinesinde düzenlenen 'Terörizm Uzmanları Konferansı ve Üst Düzey Terörle Mücadele Semineri' Ankara'da tamamlandı.

Etkinliğin Amacı

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, seminerin terörizm alanında yükselen tehditler ve yeni trendlere yönelik NATO ve NATO ortaklık ülkeleri ile akademisyenler ve üst düzey yetkililer arasında bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Katılım ve İçerik

Paylaşıma göre seminer, 10 Ülkeden (Kolombiya, Almanya, Macaristan, İtalya, Portekiz, İsveç, Tunus, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD) gelen konuşmacılarla gerçekleştirildi. Etkinlikte 18 akademisyen/uzman konuşmacı yer aldı ve 35 ülkeden 117 katılımcı programa katıldı.

Seminer, uluslararası iş birliğini güçlendirmeye ve güncel tehditlerle mücadelede bilgi alışverişini geliştirmeye yönelik bir platform sundu.

