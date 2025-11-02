TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

TES resmileşti: 2026'da maaşlardan zorunlu kesinti başlıyor

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için beklenen resmi adım atıldı. 2026 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile birlikte sistemin 2026'da devreye girmesi Resmî Gazete'de yayımlanan kararla kesinleşti. Yeni düzenleme, milyonlarca çalışanın gelecek planlarını doğrudan etkileyecek.

Maaş Kesintisi ve Katkı Payları

Programda yer alan finansal çerçeveye göre, 2026'dan itibaren sisteme dâhil olan çalışanların net maaşlarından %3 oranında zorunlu kesinti yapılacak. Buna ek olarak, işverenler her çalışan için %1 oranında katkı payı ödeyecek. Toplanan tutarlara devlet tarafından %30 oranında ek destek sağlanacak.

TES, SGK'dan Bağımsız mı?

Resmî Gazete'de belirtilen detaylara göre TES, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'dan tamamen bağımsız bir yapı olarak kurgulandı. Sistem, SGK emekli maaşının yerine geçmeyecek; aksine emeklilere SGK gelirine ek olarak ikinci bir gelir kaynağı sunmayı amaçlayacak.





Emeklilik Şartları

Sistemden biriken fonlardan yararlanmak için katılımcıların en az 10 yıl sistemde kalmaları gerekiyor. Ayrıca emeklilik yaşı mevcut düzenlemelere paralel olarak belirlenmiş; kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı uygulanacak. Bu iki şartı aynı anda sağlayan katılımcılar, birikimlerini ve devlet katkılarıyla oluşan getirilerini alabilecek.

Kısmi Para Çekme Hakkı

Zorunlu olmasına karşın TES, katılımcılara belirli esneklikler sunuyor. Doğum, askerlik hizmeti veya hac ziyareti gibi özel ve acil nakit ihtiyacı doğuran durumlarda, katılımcılar sistemden ayrılmadan birikimlerinin bir kısmını çekebilecekler.

TES Nedir ve Kimi Kapsıyor?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışanların aktif çalışma hayatları boyunca yapılan zorunlu tasarrufların, işveren ve devlet katkılarıyla birlikte özel fonlarda değerlendirildiği bir modele dayanıyor. Temel amacı, SGK emekliliğine ek olarak bireylere ikinci bir emeklilik geliri sunarak emeklilik dönemindeki refah seviyesini korumak ve gelir kayıplarını azaltmaktır.