TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) 2026'da resmileşti; maaşlardan %3 kesinti, işverenden %1 katkı ve devletten %30 destek öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 13:44
TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

TES resmileşti: 2026'da maaşlardan zorunlu kesinti başlıyor

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için beklenen resmi adım atıldı. 2026 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile birlikte sistemin 2026'da devreye girmesi Resmî Gazete'de yayımlanan kararla kesinleşti. Yeni düzenleme, milyonlarca çalışanın gelecek planlarını doğrudan etkileyecek.

Maaş Kesintisi ve Katkı Payları

Programda yer alan finansal çerçeveye göre, 2026'dan itibaren sisteme dâhil olan çalışanların net maaşlarından %3 oranında zorunlu kesinti yapılacak. Buna ek olarak, işverenler her çalışan için %1 oranında katkı payı ödeyecek. Toplanan tutarlara devlet tarafından %30 oranında ek destek sağlanacak.

TES, SGK'dan Bağımsız mı?

Resmî Gazete'de belirtilen detaylara göre TES, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'dan tamamen bağımsız bir yapı olarak kurgulandı. Sistem, SGK emekli maaşının yerine geçmeyecek; aksine emeklilere SGK gelirine ek olarak ikinci bir gelir kaynağı sunmayı amaçlayacak.


Emeklilik Şartları

Sistemden biriken fonlardan yararlanmak için katılımcıların en az 10 yıl sistemde kalmaları gerekiyor. Ayrıca emeklilik yaşı mevcut düzenlemelere paralel olarak belirlenmiş; kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı uygulanacak. Bu iki şartı aynı anda sağlayan katılımcılar, birikimlerini ve devlet katkılarıyla oluşan getirilerini alabilecek.

Kısmi Para Çekme Hakkı

Zorunlu olmasına karşın TES, katılımcılara belirli esneklikler sunuyor. Doğum, askerlik hizmeti veya hac ziyareti gibi özel ve acil nakit ihtiyacı doğuran durumlarda, katılımcılar sistemden ayrılmadan birikimlerinin bir kısmını çekebilecekler.

TES Nedir ve Kimi Kapsıyor?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışanların aktif çalışma hayatları boyunca yapılan zorunlu tasarrufların, işveren ve devlet katkılarıyla birlikte özel fonlarda değerlendirildiği bir modele dayanıyor. Temel amacı, SGK emekliliğine ek olarak bireylere ikinci bir emeklilik geliri sunarak emeklilik dönemindeki refah seviyesini korumak ve gelir kayıplarını azaltmaktır.

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da traktör ile kamyonetin çarpışması: 5 kişi yaralandı
2
Düzce Gölyaka'da Trafik Kazası: 7 Kişi Yaralandı
3
Sındırgı'da Tarihi Şerif Paşa ve Yakupbey Camileri Restorasyona Alındı
4
Çorum'da Safran Hasat Şenliği: Bizim Ora Kadın Girişimi Öne Çıktı
5
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi Açılışına Katıldı
6
Sındırgı'da Ağır Hasarlı Binaların Kontrollü Yıkımı Sürüyor
7
Erzincan'da İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Çocuk 5 Yaralı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları