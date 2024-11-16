TESK Başkanı Palandöken'den İndirim Kampanyalarına Uyarı: Dikkat Edin!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kasım ayında gerçekleştirilen indirim kampanyalarındaki aldatıcı uygulamalara dikkat çekti. Palandöken, bu kampanyaların meslek odaları ve esnaf birliklerinin izinleriyle yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Gerçek indirimlerin görünür bir yerde duyurulması ve ürün kalitesinin değerlendirilmesi önemlidir," dedi.

Palandöken, vatandaşların alışverişlerinde bu tür özel günlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. "Efsane Kasım" olarak nitelendirilen kampanyaların, zamanla bir pazarlama taktiği haline geldiğini ifade etti.

Palandöken, fiyatların önceden yükseltilip sonrasında indirim yapılıyormuş gibi gösterilmesinin yanıltıcı olduğunu dile getirerek şunları kaydetti: "Fiyatlar iyi analiz edilmeden, satın alınan ürünün gerçek maliyetinin hesaplanması mümkün olmuyor. Bu nedenle, meslek odalarının izni olmadan yapılan indirimlere itibar edilmemeli."

Firmaların %80'e kadar varan indirim oranlarının gerçekçi olmadığını aktaran Palandöken, "Böylesine yüksek kar marjları sürdürülebilir bir kazanç modeli olamaz. Yüzde 80-100 gibi indirim oranları sahte olarak görünmektedir. Güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapmanın riskleri göz ardı edilmemeli," dedi.

Son olarak, fiyatlarda istikrar sağlanması ve vatandaşların bütçelerine uygun alışveriş yapabilmeleri için aldatıcı kampanyaların önüne geçilmesinin şart olduğunu belirten Palandöken, bakanlıkların ve yerel yönetimlerin yanı sıra güvenilir uzmanların analizleriyle fiyat kontrolünün yapılmasının gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.