TESK Başkanı Palandöken: Gerçek Usulde Vergilendirmenin Ertelenmesini Talep Etti

TESK Başkanı Palandöken'ten gerçek usulde vergilendirmenin ertelenmesi talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Tokat'ta düzenlenen "Meslek Eğitimini Geliştirme Kurul Toplantısı"nda esnafı ilgilendiren önemli bir talebi gündeme taşıdı. Palandöken, esnaf ve sanatkarın ülkenin barometresi olduğunu vurgulayarak, uygulamanın ekonomiye etkilerine dikkat çekti.

Talebin ayrıntıları

Palandöken, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 30 büyükşehirde faaliyet gösteren basit usul mükellefi esnaf ve sanatkarın 2026 itibarıyla gerçek usulde vergilendirmeye tabi olacağının açıklandığını hatırlattı. Bu uygulamanın en azından 3 yıl ötelenmesini talep ettiklerini belirtti.

Palandöken, esnafın gelir düzeyi hak ettiği seviyeye ulaşınca vergi ödeyeceğini belirterek, mali müşavirlere ödenecek ücretlerin devlete verilmesinin daha doğru olacağını ifade etti: "Mali müşavirlere ödeyecekleri parayı devlete verelim. Biz zaten kayıtlı ekonomi için bu görevi ifa ediyoruz."

Saha gözlemleri ve esnafın endişeleri

Tokat'ta esnaf ziyaretleri yaptığını aktaran Palandöken, esnafın dijital uygulamalar ve ek maliyetler konusundaki çekincelerine dikkat çekti. Toplantıda aktardığı örnekle, bazı esnafın yaş ve teknoloji kaygılarını şu sözlerle dile getirdi: 'Esnaf, '75 yaşındaki adamım, dijital sistemi ben nasıl çözeceğim. Artı bir maliyet getirecek' diyor.'

Toplantı katılımcıları

Toplantıya Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener ile esnaf birliklerinin başkanları katıldı. Palandöken'in talebi, esnafın yapısal ve dijital dönüşüm süreçleriyle ilgili kaygılarını görünür kıldı ve karar mercii nezdinde erteleme talebi olarak iletildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken (fotoğrafta), Tokat'taki bir otelde düzenlenen "Meslek Eğitimini Geliştirme Kurul Toplantısı"nda konuşma yaptı.