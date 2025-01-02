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Tesla'nın 2024 Teslimatları Bekleneni Karşılayamadı

Tesla, 2024'ün son çeyreğindeki teslimatlarıyla beklentilerin altında kaldı ve yıllık otomobil teslimatında azalış bildirdi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 19:20
Tesla'nın 2024 Teslimatları Bekleneni Karşılayamadı

Tesla'nın 2024 Son Çeyrek Teslimat Rakamları Hayal Kırıklığı Yarattı

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, 2024 yılının son çeyreğinde gerçekleştirdiği otomobil teslimatlarıyla birlikte, piyasanın beklentilerinin altında kaldı. Şirketin dördüncü çeyrek verilerine göre, yıllık bazda teslimatlar %2 artışla 495 bin 570 araçta kaldı. Ancak, piyasa beklentileri bu rakamın 504 bin 770 olması yönündeydi.

2024 Çeyrek Üretim ve Teslimat Verileri

Tesla, 2024'ün son çeyreğinde toplamda 459 bin 445 araç üretti. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde üretilen 494 bin 989 araç ile karşılaştırıldığında bir azalma göstermektedir. Ayrıca, Tesla'nın toplam üretim sayısı 2023 yılı itibarıyla %4'lük bir azalışla 1 milyon 773 bin 443 araca geriledi.

Yıllık Teslimat Tahminleri Gerçekleşmedi

Tesla, 2024 yılı içerisinde toplam 1 milyon 789 bin 226 otomobil teslim etti. Bu rakam, bir önceki yılın teslimatlarına göre %1'lik bir azalma göstermektedir. 2023 yılında ise 1 milyon 808 bin 581 araç teslim edilmişti. Dolayısıyla, Tesla ilk kez yıllık teslimatlarında azalma kaydetmiş oldu.

Hisse Senedi Performansı

Şirketin yıllık teslimatlarda yaşadığı bu azalış, hisse senetleri üzerinde de olumsuz bir etki yarattı. Tesla'nın hisseleri, bu sonuçların açıklanmasının ardından yaklaşık %7 değer kaybetti.

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