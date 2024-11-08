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Tesla'nın Piyasa Değeri 1 Trilyon Doları Aştı

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, piyasa değerini 1 trilyon dolara çıkararak dünyada önemli bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 19:49
Tesla'nın Piyasa Değeri 1 Trilyon Doları Aştı

Tesla'nın Piyasa Değeri

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, piyasa değerini 1 trilyon dolara çıkararak sektördeki yerini güçlendirdi.

Hisse Fiyatındaki Artış

Tesla'nın hisse fiyatı, Türkiye saatiyle 19:30 itibarıyla %6'nın üzerinde bir artış göstererek 317,60 dolara yükseldi.

Seçimlerin Etkisi

Şirketin hisselerindeki bu yükseliş, ABD'de 5 Kasım tarihlerinde gerçekleşen başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından ivme kazandı. Trump'ın seçim kampanyasına 130 milyon dolar'dan fazla bağış yapan Elon Musk, bu süreçte hisselerin %27'nin üzerinde bir artış göstermesine de tanıklık etti.

Tesla'nın Küresel Rölü

Bu başarı ile birlikte Tesla, dünyanın en değerli şirketleri arasında 9'uncu sırada kendine yer bulmayı başardı.

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