Tesla'nın Piyasa Değeri 1 Trilyon Doları Aştı

Tesla'nın Piyasa Değeri

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, piyasa değerini 1 trilyon dolara çıkararak sektördeki yerini güçlendirdi.

Hisse Fiyatındaki Artış

Tesla'nın hisse fiyatı, Türkiye saatiyle 19:30 itibarıyla %6'nın üzerinde bir artış göstererek 317,60 dolara yükseldi.

Seçimlerin Etkisi

Şirketin hisselerindeki bu yükseliş, ABD'de 5 Kasım tarihlerinde gerçekleşen başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından ivme kazandı. Trump'ın seçim kampanyasına 130 milyon dolar'dan fazla bağış yapan Elon Musk, bu süreçte hisselerin %27'nin üzerinde bir artış göstermesine de tanıklık etti.

Tesla'nın Küresel Rölü

Bu başarı ile birlikte Tesla, dünyanın en değerli şirketleri arasında 9'uncu sırada kendine yer bulmayı başardı.