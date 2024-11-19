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Testa Ailesine Tarihi Belgelerin Takdimi: Türk-Hollanda Diplomasisinin Mirasçıları

Testa ailesine ait tarihi güven mektubu, Amsterdam'da düzenlenen törenle teslim edildi. Bu belge, 5 asırlık diplomasinin simgesi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 00:12
Testa Ailesine Tarihi Belgelerin Takdimi: Türk-Hollanda Diplomasisinin Mirasçıları

Testa Ailesine Tarihi Belge Takdimi

Osmanlı İmparatorluğu ve Hollanda Krallığı arasındaki diplomatik ilişkilerde beş asır boyunca önemli roller üstlenen Testa ailesinin üyeleri, Amsterdam'da düzenlenen özel bir törenle önemli bir belgelerini teslim aldı.

Tören Detayları

Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Testa ailesinin önde gelen isimlerinden Gaspar Testa'nın Osmanlı Devleti’nde maslahatgüzar olarak göreve başlarken padişe sunduğu güven mektubunun bir kopyası aile temsilcilerine takdim edildi. Törene Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Doç. Dr. Muhammet Ahmet Tokdemir ve çok sayıda davetli katıldı.

Testa Ailesinin Tarihi Süreci

Büyükelçi Ünal, tören esnasında yaptığı konuşmada, Testa ailesinin hikayesinin 1261 yılında İstanbul Galata’ya yerleşen Hollandalı tüccar Pasquale Testa ile başladığını söyledi. Ünal, “Aile üyeleri zamanla koloninin yönetiminde önemli pozisyonlara yükseldi. İstanbul’un fethinden sonra ailenin diplomatik yetenekleri, Osmanlılar tarafından takdir edildi,” dedi.

Güven Mektubunun Takdimi

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Doç. Dr. Muhammet Ahmet Tokdemir, 1815 yılında Gaspar Testa'nın Hollanda'nın İstanbul temsilcisi olarak atanmasına ilişkin güven mektubunun ikinci nüshasını aile üyelerine sundu. Tokdemir, belgenin üçüncü nüshasının yarın imzalanacak mutabakat zaptı kapsamında Hollanda Arşivlerine hediye edileceğini belirtti.

Belgeyi alan aile üyeleri, bu güven mektubunun muhafazası için kullanılan eşyaların kendilerinde olduğunu ancak mektubun önceki bulunmadığını vurgulayarak, “Aile koleksiyonlarımızdaki çok önemli bir parçanın tamamlandığını” ifade ettiler.

Tören süresince Testa ailesi üyeleri, Doç. Dr. Tokdemir'e, “Boğaziçi'nden Güney Denizi'ne” adlı kitabı hediye etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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