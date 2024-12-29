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Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı 24 Ocak'ta Vizyona Giriyor

TRT ortak yapımı 'Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı', 24 Ocak 2025'te sinemaseverlerle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 15:05
Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı 24 Ocak'ta Vizyona Giriyor

TRT’nin Yeni Filmi Vizyona Giriyor

TRT'nin ortak yapımı olan 'Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı', 24 Ocak 2025 tarihinde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Mert Turak, Ada Erma, Engin Altan Düzyatan ve Fahriye Evcen Özçivit’in başrollerini paylaştığı bu film, heyecanla bekleniyor.

Yapımcı ve Yönetmen Detayları

Yapımcılığını Hande Ertaş ve Emrah Ertaş’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Tümer Sirkecioğlu oturmakta. Filmin kadrosunda yer alan diğer isimler arasında Pelin Karahan, Can Kızıltuğ, Keremcem, İnci Türkay, Jess Molho, Cenan Adıgüzel, Haldun Dormen, Meral Çetinkaya ve Altan Erkekli gibi ünlü isimler bulunuyor. Filmde ayrıca şef Somer Sivrioğlu konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Masalsı Bir Yolculuk

Proje tasarımı ve senaryosu Emrah Ertaş’a ait olan film, izleyicileri masalsı bir dünyanın büyüsüne davet ediyor. Hikaye, babaannesinin rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı kaybetme korkusunu kabullenmek yerine, masallarla dolu sihirli bir yolculuğa çıkan küçük bir kızın macerasını anlatıyor.

Sinemaseverler için unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefleyen 'Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı'

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