Texas'ı Trump Kazandı; New York'ta Harris Önde

2024 Başkanlık Seçimlerinde Öne Çıkan Sonuçlar

ABD’deki 2024 başkanlık seçimlerinde, büyük eyaletlerden biri olan Texas, Cumhuriyetçi aday Donald Trump tarafından kazanıldı. Associated Press (AP) ajansının aktardığı resmi olmayan sonuçlara göre, Trump Texas’taki yarışı önde bitirerek 40 delege elde etti.

Diğer Eyaletlerdeki Sonuçlar

New York’ta Demokratların adayı Kamala Harris galip gelirken, Trump North Dakota, South Dakota, Wyoming ve Louisiana eyaletlerinde de önde tamamladı. Harris, New York’ta 28 delege kazanırken, Trump bu dört eyaletin toplamında 17 delege aldı.

Seçim Sistemi ve Delege Dağılımı

ABD başkanlık seçimlerinde seçmenler, destekledikleri partinin delegelerine oy vermekte. Bu sistemde her eyalet, Seçiciler Kurulu adı verilen mekanizma aracılığıyla farklı ağırlıklar ile toplam 538 delegeye sahiptir. Adaylardan biri, bu toplamın yarısından bir fazla olan 270 delegeye ulaştığında, başkanlık görevini kazanmış olacak.