Texas'ta Boru Hattı Patladı: Yangın Çıktı ve Bölge Tahliye Edildi

Texas'ta Boru Hattı Patlaması

ABD'nin Texas eyaletinin La Porte kentinde meydana gelen boru hattı patlaması, büyük bir yangına yol açtı. Yangın nedeniyle çevre bölgelerin tahliye edildiği bildirildi.

Energy Transfer Şirketinin Açıklaması

Energy Transfer şirketi, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Patlayan boru hattının doğal gaz kondensatını taşıdığı ifade edilirken, akışın durdurulduğu ve yangının kendi kendine söneceği belirtildi.

Yetkililerin Yapmış olduğu Açıklamalar

Yerel yetkililer, patlama sebebinin araştırıldığını ve yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yangında bir itfaiyecinin hafif yaralandığı bildirildi.

Tahliye Emri ve Güvenlik Önlemleri

La Porte kent sözcüsü Lee Woodward, KTRK-TV'ye verdiği demeçte, "Bölge yakınında bulunanlar için acil tahliye emri verildi. Lütfen bölgeden uzak durun ve verilen talimatlara uyun," dedi. Ayrıca daha fazla bilgilendirme yapılacağını vurguladı.

Yangının Etkileri ve Elektrik Kesintileri

Yangının etkileri arasında, bölgede yer alan bir parkın zarar gördüğü ve itfaiye ekiplerinin çevredeki evlere müdahale ettiği görülüyor. Elektrik kesintilerini izleyen PowerOutage sitesi, Harris bölgesindeki hatlara zarar veren yangın nedeniyle binlerce kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı.