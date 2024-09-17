DOLAR
33,98 -0,04%
EURO
37,83 -0,05%
ALTIN
2.824,98 -0,12%
BITCOIN
1.974.362,3 -0,66%

Texas'ta Boru Hattı Patladı: Yangın Çıktı ve Bölge Tahliye Edildi

La Porte, Texas'taki boru hattı patlaması sonrası yangın çıktı ve birkaç bölge tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 00:33
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 00:33
Texas'ta Boru Hattı Patladı: Yangın Çıktı ve Bölge Tahliye Edildi

Texas'ta Boru Hattı Patlaması

ABD'nin Texas eyaletinin La Porte kentinde meydana gelen boru hattı patlaması, büyük bir yangına yol açtı. Yangın nedeniyle çevre bölgelerin tahliye edildiği bildirildi.

Energy Transfer Şirketinin Açıklaması

Energy Transfer şirketi, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Patlayan boru hattının doğal gaz kondensatını taşıdığı ifade edilirken, akışın durdurulduğu ve yangının kendi kendine söneceği belirtildi.

Yetkililerin Yapmış olduğu Açıklamalar

Yerel yetkililer, patlama sebebinin araştırıldığını ve yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yangında bir itfaiyecinin hafif yaralandığı bildirildi.

Tahliye Emri ve Güvenlik Önlemleri

La Porte kent sözcüsü Lee Woodward, KTRK-TV'ye verdiği demeçte, "Bölge yakınında bulunanlar için acil tahliye emri verildi. Lütfen bölgeden uzak durun ve verilen talimatlara uyun," dedi. Ayrıca daha fazla bilgilendirme yapılacağını vurguladı.

Yangının Etkileri ve Elektrik Kesintileri

Yangının etkileri arasında, bölgede yer alan bir parkın zarar gördüğü ve itfaiye ekiplerinin çevredeki evlere müdahale ettiği görülüyor. Elektrik kesintilerini izleyen PowerOutage sitesi, Harris bölgesindeki hatlara zarar veren yangın nedeniyle binlerce kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD Dışişleri Bakanlığı, Eygi'nin Cenazesi Hakkında Bilgi Vermedi
2
Tunceli Pülümür'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem: Prof. Dr. Naci Görür'den Kritik Uyarı
3
FBI, Trump'a Yönelik Suikast Girişimini 'Ciddi' Olarak Nitelendirdi
4
Kocaeli'de Eğlence Mekanında Yaşanan Kargaşa: 1 Ölüm, 8 Tutuklama
5
Almanya'da Yangın Felaketi: İki Türk Hayatını Kaybetti
6
Milli Eğitim Bakanı Tekin Canlı Yayında Soruları Yanıtladı
7
İşte amca, anne, yenge ve abinin Narin'i öldürmeye karar verdikleri an: Ahırda bakın neye şahit olmuş

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor