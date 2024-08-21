Texas'ta Küçük Uçak Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Texas'ta Küçük Uçak Kazası

ABD'nin Texas eyaletinde, Odessa Havalimanı'ndan kalkan küçük bir uçağın kazası yürekleri dağladı. Uçağın, havalanırken zorlanması ve elektrik hattına çarpmasının ardından bir sokağa düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Güvenlik güçlerinden alınan bilgilere göre, düşüş sonrası çıkan yangın çevredeki araç ve binalara ciddi zararlar verdi. Kazada uçağın içinde bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, bir kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik Güçleri Olay Yerinde!

Olayı araştırmak üzere bölgeye güvenlik güçleri ve acil yardım ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili detayların araştırılmasına devam ediliyor.