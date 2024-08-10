Texas Valisi Abbott, Hastanelerde Göçmenlik Durumu Verilerinin Toplanmasını İstedi

Texas'ta Göçmen Verileri İçin Yeni Karar

ABD'nin Texas Valisi Greg Abbott, eyaletin hastanelerine, göçmenlerin sağlık hizmetlerine başvururken göçmenlik durumlarıyla ilgili verileri kayıt altına almaları talimatını verdi. Bu karar, Başkan Joe Biden yönetiminin uyguladığı açık sınır politikalarının Texas üzerindeki etkileri nedeniyle alındı.

Abbott’ın Açıklamaları

Abbott, yaptığı resmi açıklamada, "Biden ve Harris yönetiminin açık sınır politikaları yüzünden Texas, eyalette yasal olarak bulunmayan bireylerin sağlık masraflarını karşılamaya zorlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın Detayları

Vali Abbott tarafından imzalanan kararnamede, eyalet sağlık yetkilileri tarafından belirlenecek olan tüm kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerinin, 1 Kasım'dan itibaren belgesiz göçmenlerin hastanelerden taburcu edilirken ve acil servislere başvurduklarında kayıtlarını tutmaları gerekecek. Toplanan bu veriler, göçmenlerin sağlık hizmetleri için harcanan maliyetleri de kapsayacak. Ayrıca, bu bilgiler her üç ayda bir Texas Sağlık ve İnsan Hizmetleri Komisyonu'na gönderilecek ve düzenli raporlar halinde eyalet yetkililerine sunulacak.

Karşıt Görüşler

Karara karşı çıkan muhalif gruplar, bu uygulamanın göçmenlere yönelik ırksal profillemeye yol açabileceğini ve yardıma ihtiyaç duyan bireylerin yardım arama konusunda geri durmalarına neden olabileceğini savunuyor.