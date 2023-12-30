TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Dünkü açıklamalar gerekeni yeterince ifade etti

Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanması kararı, Atatürk pankartı ve tişörtlerine onay çıkmayınca iptal edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması planlanan maçın yeni tarihi ve yeri henüz belli değil. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili olarak ilk kez konuştu. Büyükekşi, "Yeni yılınız kutlu olsun. Dün yaşananlarla ilgili gerekli açıklamaları yaptık" dedi.

Süper Kupa maçının iptal edilmesinin ardından Türkiye'ye dönen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Büyükekşi, "Yeni yılınız kutlu olsun. Dün yaşananlarla ilgili gerekli açıklamaları yaptık" dedi. Büyükekşi, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle sağlık durumunun nasıl olduğu sorulunca da "Şimdi daha iyiyim" diye yanıtladı.

