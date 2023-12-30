TFF'den açıklama: Mehmet Büyükekşi istifa etti mi?

Süper Kupa maçı öncesinde Atatürk pankartlarına izin vermeyen Suudi Arabistan yetkilileriyle yaşanan gerginlik sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa ettiği yönünde iddialar ortaya atıldı. TFF, bu iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

TFF'den açıklama: Mehmet Büyükekşi istifa etti mi?
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Süper Kupa maçı öncesinde Suudi Arabistan yetkilileri Atatürk pankartlarına izin vermedi. Bu durum TFF ile Suudi Arabistan arasında krize neden oldu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin bu kriz sonrası rahatsızlandığı ve istifa ettiği iddia edildi. TFF, bu iddiaları yalanlayan bir açıklama yayınladı.

Büyükekşi’nin istifa ettiği yönündeki iddialar TFF tarafından yalanlandı ve gerçek dışı olduğu belirtildi. TFF Başkanı Büyükekşi, daha sonra odasına gitti ve rahatsızlık geçirdi. Otelin önüne ambulans geldi ve sağlık ekipleri Büyükekşi’yi kontrol etti. TFF, Büyükekşi’nin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

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