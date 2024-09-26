The Cure 16 Yıl Aradan Sonra Yeni Şarkısını Yayınladı

The Cure'den Yeni Müzik: 16 Yıl Sonra 'Alone'

İngiliz müzik grubu The Cure, uzun bir bekleyişin ardından 16 yıl aradan sonra yeni bir şarkı ile hayranlarıyla buluştu. Grubun yeni parçası 'Alone (Yalnız)', sabah saatlerinde BBC Radio 6 Music'de ilk kez dinleyicilere sunuldu.

Yeni Albüm Müjdesi

Grup ayrıca, 1 Kasım tarihinde 'Kayıp Dünyanın Şarkıları' (Songs of A Lost World) adını taşıyan yeni bir albüm çıkaracağı bilgisini de paylaştı. The Cure, birkaç gün önce sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda yeni müziğin yolda olduğunu duyurmuştu.