The Future Healthcare İstanbul 2024 Uluslararası Konferansı Başladı

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü'nde gerçekleştirilen 'The Future Healthcare İstanbul 2024' Uluslararası Konferansı, sağlık sektörünün geleceği ile ilgili önemli tartışmalara ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 5'incisi düzenlenen konferansta, Türkiye'nin sağlık alanındaki gelişmeleri uzmanlar tarafından ele alındı.

Türkiye'nin Sağlık Sistemindeki Gelişmeler

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Baş, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki sağlık sisteminin son 20 yılda önemli bir ivme kazandığını vurguladı. Tıp etiği açısından bazı unutulmuş değerlerin tekrar hatırlanması gerektiğini ve sağlık sisteminin bu değerler çerçevesinde yenilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yapay Zeka ve Gelecek

Baş, konferansın amacının gelecek sağlık teknolojilerine dair detaylı bir inceleme yapmak olduğunu belirterek, "Yapay zeka çok gündemde. Belki de ileride birinci basamak sağlık hizmetleri tamamen yapay zeka üzerinden gerçekleştiriliyor olacak. Bu teknolojileri gerçek yaşamla nasıl birleştirebiliriz, bunu sorguluyoruz." şeklinde konuştu.

Yapay Zekanın Rolü

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Sezerman ise yapay zekanın tıbbın geleceğine olumlu katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti. Sezerman, insanların yapay zekanın doktorların yerini alacağından endişe duyduğuna dikkat çekti. “Halbuki böyle bir şey asla olmayacak. Yapay zeka, doktorların kararlarını doğru bir şekilde yönlendirmesine yardımcı olacak.” açıklamasını yaptı.

Organizasyon ve Katılım

Konferansın organizasyonunu üstlenen grup CEO'su Çağlar Gözüaçık, Türkiye'nin 64 ilinden 17 bin kişinin konferansı izlediğini duyurdu. Ayrıca, yaşanan olumsuz olaylara dikkat çekerek, bilimin ışığında ilerici bir kongre düzenlemeyi amaçladıklarını belirtti. Konferansın yarın sona ermesi planlanıyor ve uzman isimlerin katılımıyla geleceğin sağlık hizmetleri hakkında çeşitli oturumlar gerçekleştirilecek.

Geleceğin sağlık hizmetlerinin ve yapay zeka uygulamalarının sektöre etkisinin tartışılacağı "The Future Healthcare İstanbul 2024" Uluslararası Konferansı çeşitli oturumlarla başladı. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü'nde bu yıl 5'incisi yapılan konferansta, Türkiye'nin sağlık sektöründe geldiği nokta uzmanlarca değerlendirildi. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Baş, konuşma yaptı.

Geleceğin sağlık hizmetlerinin ve yapay zeka uygulamalarının sektöre etkisinin tartışılacağı "The Future Healthcare İstanbul 2024" Uluslararası Konferansı çeşitli oturumlarla başladı. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü'nde bu yıl 5'incisi yapılan konferansta, Türkiye'nin sağlık sektöründe geldiği nokta uzmanlarca değerlendirildi. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Baş, konuşma yaptı.