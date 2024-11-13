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The Guardian, X'te Paylaşımı Sonlandırdı: Sosyal Medya Eleştirisi

The Guardian, X platformunda paylaşımları sonlandırdığını açıkladı. Kararın gerekçesi toksik içerikler ve siyasi etkiler olarak belirtildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 16:36
The Guardian, X'te Paylaşımı Sonlandırdı: Sosyal Medya Eleştirisi

The Guardian, X Platformunda Paylaşımı Durdurdu

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, resmi editöryal hesaplarından X sosyal medya platformunda paylaşım yapmayı sonlandırdığını duyurdu. Bu karar, sosyal medyanın etkilerini ve içerik sorunlarını gözler önüne seriyor.

Sosyal Medyanın Sorunları

Gazeteden yapılan açıklamada, kullanıcıların The Guardian makalelerini X'te paylaşmaya devam edebileceği, ancak kendi paylaşımlarını sonlandırma kararının alındığı belirtildi. Kararın gerekçesi ise X platformunda artan rahatsız edici içerikler, aşırı sağcı komplo teorileri ve ırkçı paylaşımlar olarak gösterildi.

Açıklamada, "ABD başkanlık seçim kampanyası, uzun zamandır düşündüğümüz bir gerçeği yeniden vurguladı: X, toksik bir medya platformu ve sahibi Elon Musk, platformun etkisini siyasi söylemi şekillendirmek için kullanabiliyor." ifadelerine yer verildi.

Gazetecilik ve Okuyucu Bağlantısı

Sosyal medyanın yeni kitlelere ulaşmada önemli bir araç olabileceğine dikkat çeken gazete, X'in bu noktada daha az etkin rol oynamaya başladığını vurguladı. Açıklamada, "Gazeteciliğimiz, sitemizde tüm okuyuculara açık ve tercihimiz, insanların theguardian.com'a gelerek çalışmalarımızı burada desteklemesi." denildi.

Öte yandan, The Guardian muhabirlerinin X'i haber toplama amacıyla kullanmaya devam edebileceği belirtilirken, canlı haber yayıncılığı çerçevesinde X içeriklerinin zaman zaman gazetenin makalelerinde kullanılabileceği de kaydedildi. Gazete, okuyucular tarafından finanse edilen iş modelinin sosyal medya platformlarının algoritmalarına bağımlı olmadığını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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