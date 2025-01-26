The Lion King Konseri: Sinema ve Müzik Bir Araya Geldi

The Lion King Sinema ve Müzikle Buluştu

Sinema tarihinin en sevilen animasyon filmlerinden biri olan The Lion King (Aslan Kral), canlı senfonik orkestra eşliğinde sanatseverlerle buluştu. Piu Entertainment organizasyonu ile Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen etkinlikte, orkestraya Grammy adayı besteci ve orkestra şefi Esin Aydıngöz liderlik etti.

İstanbul Film Orkestrası ile Büyüleyici Performans

Aslan Kral filminin konseri, 85 kişilik İstanbul Film Orkestrası eşliğinde sahneye taşındı. Ödüllü müzikleri ile dikkat çeken gösterimde, Elton John ve Tim Rice'ın eserleri de yer aldı. Film, İngilizce seslendirme ve Türkçe altyazı ile izleyicilere sunuldu.

Yoğun İlgi ile Karşılandı

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gösterim, yaklaşık 2 saat sürdü. Sanat dolu bu muhteşem etkinlik, müzikseverlerle sinema tutkunlarını bir araya getirdi.

Gelecek Performans

The Lion King konseri, 2 Şubat tarihinde Ankara ATO Congresium'da sanatseverlerle yeniden buluşacak.

Sinema tarihinin sevilen animasyon filmlerinden "The Lion King" (Aslan Kral), canlı senfonik orkestra eşliğinde sinemaseverlerle buluştu.

Sinema tarihinin sevilen animasyon filmlerinden "The Lion King" (Aslan Kral), canlı senfonik orkestra eşliğinde sinemaseverlerle buluştu.