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Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'in Davasında İstinaf Kararı Açıklandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in dolandırıcılık davasında önemli bir karara imza attı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:02
Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'in Davasında İstinaf Kararı Açıklandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nden Thodex Kararları

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ve diğer sanıkların yargılandığı dolandırıcılık davasıyla ilgili kritik bir bozmaya imza attı. 21 sanığın yargılandığı davada, mahkeme sanıkları "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan tahliye ederken, diğer suçlamalar üzerindeki tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Hapisteki Cezalar ve İlgili Suçlamalar

Özer, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası hakkında yapılan itiraz sonucu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi. Daire, sanıkların "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan ayrı ayrı tahlisine, ancak diğer suçlardan tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

İddianamede Yer Alan Bilgiler

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Thodex'in kuruluş amacı, kripto para borsalarındaki faaliyetleri ve araçların kullanılmasıyla gerçekleştirilen dolandırıcılıklar detaylı şekilde anlatılmıştır. Faruk Fatih Özer'in hakimiyetindeki hesaplardan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığında kripto varlık transfer edildiği bildirilirken, bu süreçte 356 milyon liralık bir zararın ortaya çıktığına dikkat çekilmiştir.

Thodex'in Düşüşü ve Yakalama Süreci

Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalandıktan sonra, 20 Nisan 2023 tarihinde Türkiye'ye getirildi. Ardından, 23 Nisan 2023'te tutuklandı. Özer ve kardeşleri, toplamda 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldılar.

Karara İtiraz Hakkı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme kararını bozarak dosyayı geri göndermiştir. Bu süreç, sanıklar için yeni bir yargılama süreci başlatabilir. Faruk Fatih Özer ve diğer sanıklar, gelecekteki duruşmalarda savunmalarını yapmaya devam edecekler.

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