Thodex vurgunu yapan Fatih Özer kendini türkü söyleyerek savundu

Faruk Fatih Özer 40.462 yıl hapis istemi ile yargılanıyor. Özer savunmasında "Yolun sonu görünüyor" şeklinde türküden alıntı yaptı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FARUK FATİH ÖZER YAKALANDI SAVUNMASINI TÜRKÜ İLE YAPTI

Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta tutuklanan sanal para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si cezaevinde olan 21 sanığın davası, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Özer, kız kardeşi Serap Özer ve üç tutuklu sanık ile katıldı. Duruşmada konuşan Faruk Fatih Özer, şunları söyledi: "Avukatın savunmasına katılıyorum. Burası tiranlıkla yönetilen bir ülke değil. Thodex bir şirket ve iflas etti. Thodex aynı zamanda bir suç örgütü değildir. Dünyadaki tüm kurumlara liderlik edecek kadar akıllıyım. Yirmi iki yaşımda kurduğum şirket bunun kanıtıdır. Eğer bir suç örgütü kursaydım bu kadar amatör bir şekilde davranmazdım. Söz konusu dosyadaki şüphelinin iki yılı aşkın süredir mağdur olduğu açıktır. Yasa dışı faaliyetlere karışmayı kabul etmiyorum. Arnavutluk'ta cezaevindeyken bile davacıya para ödedim. Bu hiçbir organize liderin atmayacağı bir adım. Dosyanın bu seviyeye ulaşmasının nedeni Türkiye ve diğer ülkelerin bakanlarıyla çekilen fotoğraflardır."





"Medyada adı geçen hiçbir bakanla hiçbir ilişkim olmadı. Sayın bakanlar ve milletvekilleri karalandı. Şirketimin iflasından kaosun körüklediği şirketler yararlandı. Şu anda Sayın Yargı Komitesinin gerçekleri doğrulamasını bekliyorum. Savunmamı ise bir türkü ile sonlandırmak istiyorum. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Ezrailin gelir kendi, ne ağa der ne efendi. Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor" ifadelerine yer verdi. Bir önceki celse mütalaasını veren cumhuriyet savcısı Faruk Fatih Özer içim "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" , "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Örgüt kurma ve yönetme" suçlarından 40.462 yıl ceza almasını uygun görüp istemişti.