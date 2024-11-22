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Thüringen'de Üç Parti Koalisyon Hükümeti Kuruluyor

Almanya'nın Thüringen eyaletinde CDU, SPD ve BSW koalisyon hükümeti kurmak için anlaştı. Hükümetin vatandaş odaklı olacağı ifade edildi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 17:17
Thüringen'de Üç Parti Koalisyon Hükümeti Kuruluyor

Thüringen'de Tarihi Koalisyon Anlaşması

Almanya'nın Thüringen eyaletinde, Hristiyan Demokrat Parti (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi koalisyon hükümeti kurmak için anlaşmaya vardı.

Koalisyon Protokolü ve Gelecek Vizyonu

CDU Thüringen Eyalet Başkanı Mario Voigt, koalisyon protokolü üzerinde anlaşmanın sağlandığını belirterek, "Bugün, merkezinde vatandaşların yer aldığı yeni ve etkin bir hükümetin temellerini atıyoruz. Birlikte sorumluluk alacak ve eyaletimizi ileriye taşıyacağız." dedi. Ayrıca, Voigt, "Eyaletimize daha az sığınmacı alacağız." ifadelerini kullandı.

Eyalet Meclisinde Durum ve Seçim Sonuçları

Koalisyon protokolünün, parti tabanları tarafından onaylanması durumunda Mario Voigt, eyalet başbakanı olacak. 88 sandalyeli eyalet meclisinde üç partinin toplam milletvekili sayısı 44 olarak belirlendi.

1 Eylül'de yapılan seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) %32.8 ile seçimi ilk sırada tamamlarken, diğer partiler hükümette yer almak istemediklerini açıkladı. Bu süreçten sonra CDU, SPD ve BSW, koalisyon görüşmelerine başlamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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