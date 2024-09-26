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Thüringen Eyalet Meclisi'nde Gergin Başlangıç

Almanya'nın Thüringen eyalet meclisinde ilk oturumda aşırı sağcı AfD ile diğer partiler arasında gergin tartışmalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 23:21
Thüringen Eyalet Meclisi'nde Gergin Başlangıç

Thüringen Eyalet Meclisi İlk Oturumunda Gergin Anlar

Almanya'nın Thüringen eyalet meclisi, 1 Eylül'de gerçekleştirilen seçimlerin ardından ilk kez toplandı. Ancak oturum, aşırı sağcıların en fazla sandalye kazandığı mecliste gergin bir ortamda başladı.

Aşırı Sağcıların Yönetimi

Oturuma en yaşlı üye olarak katılan Jürgen Treutler (AfD), iç tüzük değişikliği isteyen diğer milletvekillerine söz vermedi ve söz konusu dilekçeleri işleme almadı. Bu duruma tepki gösteren milletvekilleri, Treutler'a karşı protesto düzenledi.

Hükümet Kurulması Zorlaşıyor

Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow, AfD'nin anayasa gibi değerlere saygısızlık yaptığını savunarak bu durumu eleştirdi. Eyalet Meclisi Grup Başkanı Katja Wolf ise, AfD'nin demokrasiyi tehdit ettiğini belirtti.

Diğer Partilerden Tepki

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Treutler'ın tutumunu eyalet anayasa mahkemesine taşımaya karar verdi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), CDU ve sol popülist BSW partileri, mecliste AfD dışındaki partilerin temsil edilmesini sağlamak için iç tüzük değişikliği yapma çabası içerisinde. Meclisin en güçlü grubu olan AfD, ilk AfD'li meclis başkanını seçmek istiyor. Ancak her iki tur oylamada bu gerçekleşmezse, mevcut iç tüzüğe göre diğer partiler aday gösterebilecek.

Seçim Sonuçları

1 Eylül seçimlerinde AfD, yüzde 32,8 oyla birinci olurken, diğer partilerin oyları ise sırasıyla CDU %23,6, BSW %15,8, Sol Parti %13,1 ve SPD %6,1 olarak belirlendi. Bu sonuç, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağcı bir partinin ilk kez bir eyalet parlamentosu seçiminde ilk sırayı alması açısından tarihi bir başarı oldu.

Thüringen Eyalet meclisinin ikinci oturumunun cumartesi günü gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla bekleniyor. Ayrıca meclisteki mevcut durum, eyalette bir hükümet kurulmasını da zorlaştırıyor.

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