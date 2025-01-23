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THY, 13 Yıl Aradan Sonra Şam Uçuşlarına Başladı

Türk Hava Yolları, 13 yıl aradan sonra Şam'a düzenlediği sefer için havalimanında tören gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:08
THY, 13 Yıl Aradan Sonra Şam Uçuşlarına Başladı

Türk Hava Yolları, Şam'a İlk Seferi İçin Tören Düzenledi

Türk Hava Yolları (THY), 13 yıl aradan sonra yeniden başlattığı Suriye uçuşları için Şam Uluslararası Havalimanı'nda anlamlı bir tören gerçekleştirdi. Törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ile Suriye'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed Duhan katıldı.

Tarihi Bir An

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Yılmaz, THY'nin Şam'a düzenlediği ilk seferde yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu adımın tarihi bir an olduğunu vurguladı. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın selamını iletti ve THY'nin Şam seferlerinin Türkiye ve Suriye arasındaki hava yolu bağlantısının yeniden tesis edilmesindeki önemine dikkat çekti.

İki Ülke Arasındaki Bağlar

Suriye hükümetinin yeni yönetiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Duhan da, Türk halkına Bolu Kartalkaya'daki yangın nedeniyle başsağlığı diledi. THY'yi tarihi seferinden dolayı kutlayan Duhan, "Bu uçuş uzun bir aradan sonra gerçekleşti. Türk hükümeti ve halkına Suriye devrimine verdikleri destekler için teşekkür ederiz," dedi. Duhan ayrıca, bu uçuşların iki ülke arasında resmi ilişkilerin başlangıcı olarak değerlendirildiğini kaydetti.

THY'den Şam Uçuşları Değerlendirmesi

THY Genel Müdürü Ekşi ise, Şam’a yeniden uçmaya başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan Şam'a yapacağımız seferlerin ülkenin turizm ve ticaret kabiliyetine olumlu katkı sunacağına inanıyoruz. Gelişen pazar koşulları çerçevesinde Orta Doğu'nun dünyaya açılan kapılarını daha da çeşitlendirmeye gayret edeceğiz," şeklinde konuştu.

Türk Hava Yollarının (THY) 13 yıl sonra yeniden başlattığı Suriye uçuşları için Şam Uluslararası...

Türk Hava Yollarının (THY) 13 yıl sonra yeniden başlattığı Suriye uçuşları için Şam Uluslararası Havalimanı'nda tören düzenlendi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, törene katılarak konuşma yaptı.

Türk Hava Yollarının (THY) 13 yıl sonra yeniden başlattığı Suriye uçuşları için Şam Uluslararası...

Türk Hava Yollarının (THY) 13 yıl sonra yeniden başlattığı Suriye uçuşları için Şam Uluslararası Havalimanı'nda tören düzenlendi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, törene katılarak konuşma yaptı.

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