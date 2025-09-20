THY, 2033'te 813 uçaklık filo hedefini yeniledi
Bilal Ekşi'den açıklama
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin 2033 yılında 813 uçaklık filoya sahip olma hedefini hatırlattı.
Ekşi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:
"THY hedeflerine adım adım yürüyor. 2033 yılında 813 uçaklık filoya sahip olma hedefini 2022 yılında koymuştuk. Ülke gururumuz THY, inşallah 2033 yılında dünyanın ilk 5 havayolundan biri olacak. Türk milleti olarak gururluyuz."
Açıklama, THY'nin belirlenen hedeflere kararlı adımlarla ilerlediğini vurguluyor.