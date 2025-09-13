THY, A Milli Basketbol Takımı için Riga'ya ek sefer düzenledi

EuroBasket 2025 finali öncesi taşıma desteği

Türk Hava Yolları (THY), A Milli Basketbol Takımı'nın yarın Almanya ile oynayacağı EuroBasket 2025 final maçı için Letonya'nın başkenti Riga'ya ek sefer düzenledi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi sıra Avrupa'nın zirvesine uçmaya geldi. A millilerimiz ile final heyecanını yerinde yaşamak isteyen vatandaşlarımız için Riga'ya ek sefer düzenledik. Uçuş detayları: TK6907-14 Eylül-08.15. Kupayı alıp dönmek için hazırız."

Ek seferin uçuş kodu TK6907, tarihi 14 Eylül ve kalkış saati 08.15 olarak duyuruldu.