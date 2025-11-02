THY Başkanı Ahmet Bolat Gaziantep'te: Nurdağı ve Yesemek Ziyareti

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın Gaziantep Ziyareti

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini kapsayan bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, kentteki kültürel miras ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek bölge yetkilileriyle bir araya geldi.

Nurdağı: Hz. Ukkaşe Türbesi'nde inceleme

Bolat, beraberinde THY Yönetim Kurulu üyeleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile ilk durağı olan Nurdağı ilçesindeki Hz. Ukkaşe Türbesi'ni gezdi. Türbe, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar görmüş, yürütülen restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyarete açılmıştı.

İslahiye: Yesemek Açık Hava Müzesi'ne yoğun ilgi

Ardından heyet, İslahiye'de bulunan ve UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesinde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni ziyaret etti. Heyet, ziyaret sırasında Yesemek Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'den müze ve kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette ayrıca İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır da hazır bulundu.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat (sağ 6), Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hz. Ukkaşe Türbesi ile İslahiye ilçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 5) de ziyarette hazır bulundu.