THY Başkanı Ahmet Bolat Gaziantep'te: Nurdağı ve Yesemek Ziyareti

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde Hz. Ukkaşe Türbesi ile Yesemek Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 12:00
THY Başkanı Ahmet Bolat Gaziantep'te: Nurdağı ve Yesemek Ziyareti

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın Gaziantep Ziyareti

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini kapsayan bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, kentteki kültürel miras ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek bölge yetkilileriyle bir araya geldi.

Nurdağı: Hz. Ukkaşe Türbesi'nde inceleme

Bolat, beraberinde THY Yönetim Kurulu üyeleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile ilk durağı olan Nurdağı ilçesindeki Hz. Ukkaşe Türbesi'ni gezdi. Türbe, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar görmüş, yürütülen restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyarete açılmıştı.

İslahiye: Yesemek Açık Hava Müzesi'ne yoğun ilgi

Ardından heyet, İslahiye'de bulunan ve UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesinde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni ziyaret etti. Heyet, ziyaret sırasında Yesemek Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'den müze ve kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette ayrıca İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır da hazır bulundu.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat (sağ 6), Gaziantep'in Nurdağı...

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat (sağ 6), Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hz. Ukkaşe Türbesi ile İslahiye ilçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 5) de ziyarette hazır bulundu.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat (sağ 6), Gaziantep'in Nurdağı...

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te Sonbahar Renkleri: Küçükelmalı ve Bozcaarmut Göleti
2
Üner Karabıyık: LGBT propagandasına karşı 'Aile dostu ekosistem' kurulmalı
3
Amsterdam Fatih Camisi Müzeler Gecesi'nde 1000'den Fazla Ziyaretçi Ağırladı
4
YÖK'ün Yapay Zeka ATP 2025-2026 Başvuruları Başladı
5
Yapay Zeka Adli Bilişimde Fırsat ve Riskler: Hamza Aytaç Doğanay
6
Depremzede Canan Göçmen Hatay'da 30 Sahipsiz Kediye Kucak Açtı
7
Anadolu Otoyolu Düzce Kesiminde Sis: Görüş Mesafesi Düştü

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde