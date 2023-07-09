THY çalışanlarının maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu!

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ahmet Bolat, yeni zammı LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bolat, “Gönül rahatlığı içinde kahvemi içiyorum. Elimizden geleni yaptık” diyerek, THY ile Türk Sivil Havacılık Sendikası'nın (Hava - İş) 27'inci dönem için imzalanan toplu iş sözleşmesi kavramını hatırlattı.

Sözleşmenin 32. maddesinde artış oranının o döneme ait TÜİK'in altı aylık rakamına yüzde 1 dahil edilerek belirlendiğini söyleyen Ahmet Bolat, "Bu kapsamda TÜİK'in değişim oranı yüzde 19,77'dir. Yüzde 1 TİS ile birlikte zam 30 Haziran 2023 tarihinde maaşa ekleniyor. 1 Temmuz 2023 itibarıyla yapılan zam oranı yüzde 20,77 olarak belirlendi” dedi.





PERSONELE İKRAMİYEDE VERİLECEK

Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları yönetim kurulu olarak, çalışma arkadaşlarımızın herkesin refahına katkıda bulunma konusundaki büyük çabası ve kararlılığına karşılık, yukarıdaki zamlara ek olarak bir ödeme yapacağız." dedi. Bolat açıklamasının devamında "Özellikle ikinci yarıda iki ikramiye daha ödemeyi planlıyoruz. Cemiyete katılım serbest olup, birinci prim Temmuz ayı maaşı ödenen 8 Ağustos'ta, ikinci prim ise Ekim ayı maaşı ödenen 8 Kasım'da ödenir. Arkadaşlarımızın da beğeneceğini düşünüyorum." ifadelerini de kullandı.

Diğer taraftan; Hava - İş Sendikası bugün internet sitesinde artış oranını eleştiren yazılı bir açıklama yaptı. Sendikalar, yeni sözleşme sürecinin başlamadan eylem için harekete geçilebileceğinin sinyallerini verdiler.