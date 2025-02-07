THY'den Adıyaman'da 1000 Konutluk Proje Tamamlandı

THY, Adıyaman'da Depremzedeler için 1000 Konut Yaptı

Türk Hava Yolları (THY), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da başlattığı 1000 konutluk mahalle projesinde sona geldi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki vatandaşların barınma ihtiyaçları karşılanmaya başlandı.

Kontraktüel Süreç Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifiyle Emlak Konut tarafından İndere’de inşa edilen deprem konutları, THY'nin finansmanıyla tamamlandı. Konutların hak sahiplerine teslimatları başlamış durumda.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, projenin durumunu yerinde inceledi ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bolat, bu proje ile Adıyaman’daki depremzedelere güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunmayı, bölgenin yeniden yapılandırılmasını amaçladıklarını belirtti.

Çarpıcı Sosyal Donatılar

Bölgedeki konutların modern yaşam alanları sunmak için altyapı ve çevre düzenlemeleriyle donatıldığını vurgulayan Bolat, teslimatların başlamasının büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Ayrıca, Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz da deprem sonrası sürecin önemine değinerek, THY'nin desteğinin kıymetli olduğunu belirtti.

Yılmaz, “AFAD üzerinden yapılan bağışla Adıyaman'da inşa ettiğimiz toplam 16 bin 467 konuttan 1000 adedinin THY'nin katkılarıyla gerçekleştiğini” söyledi. Emlak Konut, deprem bölgesinde toplamda 452 bin konut inşa ediyor ve bu konutların önemli bir kısmını teslim etmeye devam ediyor.

Modern ve Ulaşılabilir Konutlar

Türk Hava Yolları'nın 1000 konutluk projesi, toplam 129 bin 424 metrekare alan üzerinde inşa edildi. Mahallede, tenis kortları, basketbol sahaları ve çocuk oyun parkları gibi sosyal donatı alanlarına toplam 47 bin 352 metrekare yer verildi. Bu sayede, modern şehir yaşamına uygun, davetkar bir yaşam alanı oluşturuldu.

Türk Hava Yollarının (THY), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Adıyaman'da yapımını üstlendiği 1000 konutluk mahalle projesinde sona gelindi.

Türk Hava Yollarının (THY), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Adıyaman'da yapımını üstlendiği 1000 konutluk mahalle projesinde sona gelindi.