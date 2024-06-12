Bist 100
10.171,85 1%
DOLAR
32,38 0,2%
EURO
34,86 0,21%
ALTIN
2.396,51 0,06%

THY'den Amerika'ya yeni rota! Denver'a uçuşlar başladı!

Türk Hava Yolları (THY), ABD uçuş ağına Denver şehrini de ekledi. 9 Temmuz'dan itibaren haftada 4 sefer gerçekleştirilecek olan Denver seferleri için bilet fiyatları 787 dolardan başlıyor.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 11:09
THY'den Amerika'ya yeni rota! Denver'a uçuşlar başladı!

THY, ABD uçuşlarına Denver'ı da kattı

Türk Hava Yolları (THY), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) uçuşlarına 14. destinasyonu ekledi: Denver! 1988 yılında New York seferleri ile başlayan ABD uçuşlarına Denver da eklenerek iki ülke arasındaki turizm ve ticaret hacimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 130 ülkedeki 347. varış noktası olan Denver'a haftada 3 sefer düzenlenecek. 9 Temmuz'dan itibaren sefer sayısı 4'e çıkarılacak ve her yıl binlerce ziyaretçi İstanbul-Denver güzergahında uçacak.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu yeni rotayla ilgili şunları söyledi:

"Amerika'da 14 noktaya direkt olarak uçmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yeni hat sayesinde misafirlerimiz başta İstanbul'un ve ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulacaklar."

Denver uçuşları için bilet fiyatları 787 dolardan başlıyor. 3 Temmuz 2024'e kadar satın alınacak biletlerle 20 Temmuz 2024'e kadar İstanbul'dan Denver'a seyahat etmek mümkün. Bu fiyatlar THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak.

thy

THY'nin ABD'deki Diğer Destinasyonları:

New York

Washington

Chicago

Los Angeles

San Francisco

Houston

Atlanta

Boston

Miami

Newark

Seattle

Dallas

Bu yeni rotayla birlikte THY, ABD'deki en geniş uçuş ağına sahip havayollarından biri olma özelliğini de pekiştiriyor.

İLGİLİ HABERLER

Gram altın fiyatları paraşütsüz çakıldı! Yeni fiyatı gören soluğu kuyumcuda alacak

Akaryakıtta 8 TL'lik büyük zam tarihi açıklandı! Depoyu fullemeyen yandı

Yatırımını ona yapan parasını beşe katlayacak! Ekonomistler ısrarla işaret etti

Bugün ve yarın harekete geçen kazanacak! Bedava bayram alışverişi hizmeti başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

O bankaya borcu olan sonunda oh çekecek! Tek seferde hepsi sıfırlanıyor

Bakanlık ve valilik personel alımı yapıyor! O illerde iş arayanlara duyuruldu

En düşük emekli maaşında ibre tersine döndü! Yeni maaş bu rakam olacak

TOKİ 10 bin TL taksitle konut satıyor! Hiç evi olmayanlara talih kuşu kondu

Bugün ve yarın harekete geçen kazanacak! Bedava bayram alışverişi hizmeti başladı

Memurlara 1 sene boyunca sosyal destek onayı! Maaş ek 8500 TL ödenecek

Akaryakıtta 8 TL'lik büyük zam tarihi açıklandı! Depoyu fullemeyen yandı

Bitcoin füze gibi çakıldı! O tarihten sonra birden fırlayacak

Bir kuruş fazla ödemeyeceksiniz! Faizsiz 100 bin TL kredi başvurusu açıldı

Yatırımını ona yapan parasını beşe katlayacak! Ekonomistler ısrarla işaret etti

Gram altın fiyatları paraşütsüz çakıldı! Yeni fiyatı gören soluğu kuyumcuda alacak

Çalışanlara Haziran piyangosu vurdu! O tarihte ikramiyenin kralı ödenecek