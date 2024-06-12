THY'den Amerika'ya yeni rota! Denver'a uçuşlar başladı!

THY, ABD uçuşlarına Denver'ı da kattı

Türk Hava Yolları (THY), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) uçuşlarına 14. destinasyonu ekledi: Denver! 1988 yılında New York seferleri ile başlayan ABD uçuşlarına Denver da eklenerek iki ülke arasındaki turizm ve ticaret hacimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.



THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 130 ülkedeki 347. varış noktası olan Denver'a haftada 3 sefer düzenlenecek. 9 Temmuz'dan itibaren sefer sayısı 4'e çıkarılacak ve her yıl binlerce ziyaretçi İstanbul-Denver güzergahında uçacak.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu yeni rotayla ilgili şunları söyledi:

"Amerika'da 14 noktaya direkt olarak uçmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yeni hat sayesinde misafirlerimiz başta İstanbul'un ve ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulacaklar."

Denver uçuşları için bilet fiyatları 787 dolardan başlıyor. 3 Temmuz 2024'e kadar satın alınacak biletlerle 20 Temmuz 2024'e kadar İstanbul'dan Denver'a seyahat etmek mümkün. Bu fiyatlar THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak.





THY'nin ABD'deki Diğer Destinasyonları:

New York

Washington

Chicago

Los Angeles

San Francisco

Houston

Atlanta

Boston

Miami

Newark

Seattle

Dallas

Bu yeni rotayla birlikte THY, ABD'deki en geniş uçuş ağına sahip havayollarından biri olma özelliğini de pekiştiriyor.