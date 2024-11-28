THY'den İtalya Seferlerine İptal

Türk Hava Yolları (THY), 29 Kasım'da İtalya'da yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın yapılması planlanan aşağıdaki tarifeli uçuşlar iptal edilmiştir:
- TK 1873: İstanbul - Milano
- TK 1874: Milano - İstanbul
- TK 1865: İstanbul - Roma
- TK 1866: Roma - İstanbul
- TK 1323: İstanbul - Bologna
- TK 1324: Bologna - İstanbul
Söz konusu iptallerin, müşteri memnuniyeti için alternatif çözümler sunarak çözüme kavuşturulacağı bildirildi.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.