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THY'den İtalya Seferlerine İptal

THY, İtalya'daki grev nedeniyle yarınki bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen uçuşlar ve detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:01
THY'den İtalya Seferlerine İptal

Türk Hava Yolları (THY), 29 Kasım'da İtalya'da yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın yapılması planlanan aşağıdaki tarifeli uçuşlar iptal edilmiştir:

  • TK 1873: İstanbul - Milano
  • TK 1874: Milano - İstanbul
  • TK 1865: İstanbul - Roma
  • TK 1866: Roma - İstanbul
  • TK 1323: İstanbul - Bologna
  • TK 1324: Bologna - İstanbul

Söz konusu iptallerin, müşteri memnuniyeti için alternatif çözümler sunarak çözüme kavuşturulacağı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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