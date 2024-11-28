THY'den İtalya Seferlerine İptal

Türk Hava Yolları (THY), 29 Kasım'da İtalya'da yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın yapılması planlanan aşağıdaki tarifeli uçuşlar iptal edilmiştir:

TK 1873: İstanbul - Milano

TK 1874: Milano - İstanbul

TK 1865: İstanbul - Roma

TK 1866: Roma - İstanbul

TK 1323: İstanbul - Bologna

TK 1324: Bologna - İstanbul

Söz konusu iptallerin, müşteri memnuniyeti için alternatif çözümler sunarak çözüme kavuşturulacağı bildirildi.

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