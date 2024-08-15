THY'den Tokyo Seferleri İçin İptal Kararı

THY Tokyo Seferlerini İptal Etti

Türk Hava Yolları (THY), Japonya’nın başkenti Tokyo'da yaşanması beklenen Ampil Tayfunu sebebiyle yarın planlanan seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Uçuşlar Hakkında Detaylar

THY, yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın gerçekleştirilecek olan İstanbul Havalimanı ile Haneda Havalimanı arasındaki TK 198 no'lu sefer ile Haneda Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak TK 199 no'lu seferin iptal edildiğini duyurdu.

Yolculara, seyahat planları öncesinde uçuş durumları hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için www.thy.com web sitesini ziyaret etmeleri veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezini aramaları tavsiye edildi.