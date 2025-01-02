THY'den Yolcularına Özel 'UNESCO Türkiye Serisi' Seyahat Setleri

THY'den Özel Seyahat Setleri

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'nin zengin kültürel mirasını yansıtan "UNESCO Türkiye Serisi" seyahat setleri ile yolcularını buluşturuyor. THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, bu benzersiz setin koleksiyonunun Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut, Göbeklitepe, Kapadokya, Efes, Ani ve Troya gibi altı önemli lokasyondan ilham alınarak hazırlandığı belirtildi.

Set İçeriği ve Sürdürülebilirlik

UNESCO Türkiye Serisi seyahat seti, geleneksel Türk sanatlarının modern bir yorumu olarak lüks bir parfüm markası tarafından geliştirilen el ve vücut losyonu ile dudak balmını da içermektedir. Ayrıca, çorap, göz bağı ve diş fırçası gibi ürünlerin %80'i geri dönüştürülmüş materyallerden ve biyolojik olarak parçalanabilen mısır nişastası gibi sürdürülebilir seçeneklerden oluşmaktadır.

Uçuşlarda Dağıtım Başlıyor

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle geliştirilen bu özel seyahat seti, THY'nin business kabininde 5-8 saat aralığında ve 8 saatten fazla süren uçuşlarda, ekonomi sınıfı kabinlerdeki yolculara sunulacak.

THY'nin Vizyonu

THY Genel Müdür Yardımcısı M. Akif Konar, yeni koleksiyon hakkında yaptığı açıklamada, "UNESCO Türkiye Serisi ile yalnızca misafirlerimize eşsiz bir uçuş deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin zengin kültürel mirasını dünya ile buluşturuyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımız ve kültürel değerlerimize sahip çıkma vizyonumuzla, sektörün öncüsü olmaya devam ediyoruz," ifadelerini kullandı. Konar, bu setlerle misafirlerin Türkiye'nin köklü geçmişine dokunmalarını ve eşsiz bir bağ kurmalarını sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.