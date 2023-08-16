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THY duyurdu: O pozisyon üzerinden iş alımı başladı! Başvuru şartlarına uyan herkese dolgun maaşlı iş fırsatı

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THY duyurdu: O pozisyon üzerinden iş alımı başladı! Başvuru şartlarına uyan herkese dolgun maaşlı iş fırsatı
THY kurumundan beklenen haber geldi. Yetiştirilmek üzere ikinci pilot adayı alımları başladığı duyuruldu. Başvuru şartları ve tüm detaylar haberimizde.

Türk Hava Yolları (THY), ikinci pilot aday adayları için iş ilanı açtığını açıkladı. Yapılacak alımlara ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat alımlar hakkında açıklamalarda bulundu. 

THY iş ilanı

Yetiştirilmek üzere alım yapılacak ikinci pilot adayları için ilan yayınlanırken lisans bölüm fark etmeden tüm lisans mezunları başvuruda bulunabilecek. Yapılan 2 senelik eğitim sonrasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirim bilet hakları tanımlanıyor. Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak yapılacak alımlar için Bolat, ülke ekonomisine katkı sağlayan bayrak taşıyıcılığının dünyanın ikinci büyük havayolu olma gayreti üzerine çalışmaların yapıldığına değindi.

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