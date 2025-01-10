THY Heyeti Şam'da Uçuş Temasları İçin Bir Araya Geldi

THY heyeti, Şam'da Suriye havacılık yetkilileriyle uçuş planları için teknik görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 00:33
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 00:42
THY Heyeti Şam'da Uçuş Temasları İçin Bir Araya Geldi

THY Heyeti Şam'da Hava Taşımacılığı İçin Görüşmeler Yaptı

Türk Hava Yolları (THY) heyeti, Suriye'nin başkenti Şam'da ilgili taraflarla teknik görüşmeler gerçekleştirdi. THY Orta Doğu ve Kıbrıs Satış Başkan Yardımcısı Erol Şenol, temaslarla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Görüşmeler Verimli Geçti

Heyetin, Suriye Sivil Havacılık Başkanlığı ve Suriye Hava Yolları yönetimi ile gerçekleştirdiği görüşmeler oldukça olumlu sonuçlandı. Şenol, "Görüşmelerimiz güzel geçti. Bizi güzel ağırladılar. Teknik birimlerimiz, muhataplarıyla görüştüler ve notlarını aldılar." şeklinde konuştu.

Uçuş Süreçleri Ele Alındı

Şenol, toplantılarda Şam ile Türkiye arasında uçuşların başlaması için gereken süreçleri değerlendirdiklerini belirtti. Ayrıca, havalimanının operasyonel süreçleri ile Suriye Hava Yolları'nın filo yapısını incelediklerini vurguladı. Şenol, "Amacımız, öncelikle Suriye Hava Yolları'nın teknik ve teknolojik altyapısını güçlendirmek." diye ekledi.

Şam-İstanbul Seferleri Yakında Başlayacak

Şenol, Şam-İstanbul seferlerinin en kısa sürede başlatılmasının hedeflendiğini belirterek, "Havalimanında yaptığımız incelemelerde, seferlerin operasyonel olarak belirlenmesi üzerinde durduk. Net bir tarih yakın zamanda belli olacak." ifadelerini kullandı. Ziyaretinin ardından, katkılarından dolayı Şam Büyükelçiliği ve çalışanlarına teşekkür etti.

Türk Hava Yolları (THY) heyeti, Suriye'nin başkenti Şam'da ilgili muhataplarıyla teknik görüşmeler...

Türk Hava Yolları (THY) heyeti, Suriye'nin başkenti Şam'da ilgili muhataplarıyla teknik görüşmeler yaptı. Heyette yer alan THY Orta Doğu ve Kıbrıs Satış Başkan Yardımcısı Erol Şenol, ziyarete ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türk Hava Yolları (THY) heyeti, Suriye'nin başkenti Şam'da ilgili muhataplarıyla teknik görüşmeler...

Türk Hava Yolları (THY) heyeti, Suriye'nin başkenti Şam'da ilgili muhataplarıyla teknik görüşmeler yaptı. Heyette yer alan THY Orta Doğu ve Kıbrıs Satış Başkan Yardımcısı Erol Şenol, ziyarete ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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