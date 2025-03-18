THY Hukuk ve Uyum Ekibi'ne Avrupa'nın En İyisi Ödülü

THY Hukuk ve Uyum Ekibi Avrupa'nın En Farklısı Seçildi

Türk Hava Yolları (THY) Hukuk ve Uyum Ekibi, "Lexology European Awards 2025"te "Taşımacılık ve Lojistik" kategorisinde Avrupa'nın en iyi hukuk ekibi ödülüne layık görüldü.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirketin ilgili departmanı, 13 Mart tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da bir otelde düzenlenen törende "Taşımacılık ve Lojistik-Ekip" kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

Lexology tarafından "Association of Corporate Counsel" işbirliğiyle gerçekleştirilen bu prestijli ödüller, hukuk sektöründe mükemmelliği simgeliyor. Ödüller, kurum içi hukuk ekiplerinin stratejik vizyonunu, sektöre katkısını ve yenilikçi yaklaşımlarını onurlandırıyor.

Bu ödül, THY hukuk ekibinin yüksek standartlarını ve havacılık sektörüne sağladığı stratejik katkıyı bir kez daha kanıtladı. Hukuki uzmanlık, işbirliği ve inovasyonu ön planda tutan ekip, bayrak taşıyıcının global operasyonlarının uyum içinde yürütülmesine de ciddi katkılar sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Hukuk ve Uyum Başkanı Berkant Kolcu, geçen yıl bireysel olarak bu ödüle layık görüldüğünü belirtti. Kolcu, bu yıl THY Hukuk ve Uyum ekibi olarak ödülü kazanmanın kendileri için çok daha anlamlı olduğunu vurguladı. Başarının, takım ruhunun, işbirliğinin ve ortak vizyonun bir yansıması olduğunu kaydeden Kolcu, "Bu ödül aynı zamanda, Türk Hava Yollarının yenilikçi ve vizyoner yaklaşımının bir sonucu. Hukuk ve Uyum Departmanımızın güçlü yapısında, ortaklığımızın dinamik ve ileri görüşlü stratejisinin büyük payı var. Türk Hava Yolları yönetimine sundukları destek için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları (THY) Hukuk ve Uyum Ekibi, "Lexology European Awards 2025"te "Taşımacılık ve Lojistik" kategorisinde Avrupa'nın en iyi hukuk ekibi ödülüne layık görüldü. THY Hukuk ve Uyum Başkanı Berkant Kolcu (sol 3), açıklamalarda bulundu.