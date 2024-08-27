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THY, İki Airbus A350 Uçağının Finansmanını Başarıyla Tamamladı

THY, yeni A350 uçaklarının finansmanını KfW IPEX-Bank ile tamamladı, uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefini destekliyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:31
THY, İki Airbus A350 Uçağının Finansmanını Başarıyla Tamamladı

Türk Hava Yolları'ndan İki Yeni Uçak İçin Finansman Hamlesi

Türk Hava Yolları (THY), ağustos ayında filosuna katılan iki yeni nesil A350 uçağının finansmanını, İsviçre frangı cinsinden başarıyla tamamladı. Finansman, Avrupa İhracat Kredi Kuruluşları garantisi altında KfW IPEX-Bank ile gerçekleştirildi.

Hedef: Güçlü Finansal Yönetim ve Kur Riski Azaltma

THY’nin açıklamasına göre, dünyanın en fazla uluslararası noktasına uçan hava yolu şirketi, yeni uçak alımlarıyla filosunu sürekli genişletme hedefinde kararlıdır. Bu finansman sürecinin, THY’nin finansör tabanını coğrafi olarak çeşitlendirerek, kur riskini en aza indirdiği ifade edildi.

Doç. Dr. Murat Şeker, THY Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak açıklamalarda bulundu. Şeker, KfW IPEX-Bank ile işbirliklerinin devam edeceğini belirterek, "Uçak finansmanındaki çeşitlendirme stratejilerimizle uyumlu olan bu işbirliği bizi mutlu ediyor. Başarılı ortaklığımızı sürdürmeyi umuyoruz" dedi.

KfW IPEX-Bank ile İşbirliği

KfW IPEX-Bank Küresel Mobilite Başkanı Sebastian Blum, THY ile ilişkilerinin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Müşterimizin filo modernizasyonunu desteklemek, mobilitenin dönüşümüne katkıda bulunma tutkumuzla örtüşüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Airbus A350 uçakları, yakıt verimliliği yüksek motorlarıyla donatılarak THY'nin uzun mesafeli ana filosunun önemli bir parçasını oluşturuyor. İleriye dönük olarak, şirketin Airbus ile 355 uçak için büyük bir satın alma anlaşması imzalaması THY’yi önümüzdeki yıllarda önemli bir filo büyümesine hazırlıyor.

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