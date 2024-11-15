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THY, İstanbul Havalimanı'nda Ücretsiz İnternet Hizmeti Sunuyor

THY, İstanbul Havalimanı'ndaki yolcularına sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 14:51
THY, İstanbul Havalimanı'nda Ücretsiz İnternet Hizmeti Sunuyor

THY'den Yenilik: Ücretsiz İnternet Hizmeti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nda seyahat eden yolcularına sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladığını açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu hizmetin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hizmetin Detayları

Ekşi, yaptığı paylaşımda, "İstanbul Havalimanı daha da güzelleşiyor. 'TKWIFI' hizmetimiz ile havalimanında gönlünüzce sınırsız ve ücretsiz internet hizmetimizi size sunmaktan mutluyuz. İnternet hizmetlerimizi daha da geliştireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Bu ücretsiz internet hizmeti, yolculara seyahatleri boyunca keyifli bir deneyim sunmayı hedefliyor. THY'nin bu adımı, havalimanında bekleyen ve seyahat eden yolcular için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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