THY'nin 2024 Yolcu Sayısı 85,2 Milyonu Aştı

THY Yolcu Sayısı 2024'te Rekor Kırdı

Türk Hava Yolları (THY), 2024 yılı itibarıyla toplam yolcu sayısını 85,2 milyon olarak açıkladı.

THY, Aralık 2024'e ait trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda paylaştı. 2023 yılı ocak-aralık döneminde 83,4 milyon olan yolcu sayısının, 2024 yılının aynı döneminde %2,1 artış göstererek 85,2 milyona ulaştığı belirtildi.

Dıştan Dışa Transfer Artışı

Açıklamada dikkat çeken diğer bir veri ise dıştan dışa transfer yolcu sayısı. 2023 yılında 29,8 milyon olan bu sayı, 2024 yılı itibarıyla %6,4 artarak 31,7 milyona yükseldi. Ayrıca, 2024 yılında yolcu doluluk oranı, bir önceki yıla kıyasla 0,4 puan azalarak %82,2 olarak gerçekleşti.

Yurt Dışı ve Yurt İçi Yolcu Doluluğu

Yurt dışı yolcu doluluğu %81,8, yurt içi yolcu doluluğu ise %85,8 olarak kaydedildi. Toplam Arz Edilen Koltuk Kilometre (AKK), 2024 yılında %8,2 artış göstererek 254,1 milyar oldu.

Kargo-Posta Taşımacılığında Büyük Artış

Taşınan kargo ve posta miktarında da dikkat çekici bir artış yaşandı. 2023 döneminde 1,7 milyon ton olan taşınan kargo, 2024 yılında %20,6 artarak 2 milyon tona ulaştı. Filodaki uçak sayısı ise Aralık 2024 sonunda 492 olarak belirlendi.

Aralık Ayı Verileri

THY'nin Aralık 2024 verilerine göre, toplam yolcu sayısı 6,4 milyon olarak gerçekleşti ve bu, 2023 yılının aynı dönemine göre %5,3'lük bir artış temsil ediyor. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı 2,8 milyon olarak kaydedildi. Yolcu doluluk oranının %80,7'e ulaştığı belirtilirken, yurt dışı doluluk oranı %81, yurt içi doluluk oranı ise %77,7 şeklinde gerçekleşti.

Aralık 2024'te AKK ise %7,7 artarak 21,3 milyar oldu. Taşınan kargo-postanın miktarı ise %3,7 artış ile 165,9 bin tona yükseldi.