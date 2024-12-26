THY'nin Diyarbakır ve Bağdat Seferleri İptal Edildi

THY'den Diyarbakır ve Bağdat Seferleri İçin Açıklama

Türk Hava Yolları'nın (THY) Irak'ın başkenti Bağdat ile Diyarbakır'a bugün yapılması planlanan tarifeli seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Bağdat ve Diyarbakır'daki zorlu hava şartlarının seferleri etkilediği vurgulandı. Bu bağlamda, iptal edilen seferler arasında "TK 2602 İstanbul-Diyarbakır", "TK 2603 Diyarbakır-İstanbul", "TK 302 İstanbul-Bağdat" ve "TK 303 Bağdat-İstanbul" yer alıyor.

Yolcuların, seyahat planlarını güncellemeleri ve alternatif çözümler için THY ile iletişime geçmeleri önerildi.