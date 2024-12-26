THY'nin Maputo Seferleri Politik Huzursuzluk Nedeniyle İptal Edildi

THY'den Maputo İçin İptal Açıklaması
Türk Hava Yolları (THY), Mozambik’in başkenti Maputo’ya bugün planlanan seferlerin, ülkede yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle iptal edildiğini resmen duyurdu.
İptal Edilen Seferler
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Maputo'da yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle 26 Aralık tarihli aşağıdaki karşılıklı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Bu kapsamda TK 38 Johannesburg-Maputo ve TK 39 Maputo-Johannesburg tarifeli seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.
Müşterilere, alternatif seyahat düzenlemeleri için THY ile iletişime geçmeleri önerildi.